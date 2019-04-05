На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым, передает в пятницу, 5 апреля, ТАСС.

Он пояснил, что эта цифра обозначена в программе развития РЖД до 2025 года, которую подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

По его словам, решается вопрос о строительстве новых веток и путей близ Сестроецка, Лисьего Носа, Лахты, Новой Деревни и Сертолово. РЖД также намеревается купить 28 новых поездов и 170 вагонов.

Беглов заявил, что в ближайшее время город подпишет с компанией соглашение о реализации программы на условиях софинансирования. Он добавил, что это может произойти на Петербургском экономическом форуме в июне.

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года 20 марта. Документ предусматривает инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в размере от 8,8 до 10 триллионов рублей. Из них от 4,8 до 6 триллионов — средства РЖД, 4 — других инвесторов.

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