Названа дата следующего боя Усика

Украинский боксер Александр Усик проведет бой против француза Карлоса Такама в Вашингтоне 25 мая. Об этом сообщает Sky Sports.

Встреча станет дебютной для 32-летнего украинца в тяжелой весовой категории. «Я выиграл все титулы в первом тяжелом весе и стал неоспоримым чемпионом. Планирую сделать то же самое в новом для себя дивизионе», — заявил Усик.

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В конце марта украинец отказался бороться с россиянином Денисом Лебедевым. Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе.

В последний раз боксер выходил на ринг в ноябре 2018-го и победил британца Тони Белью. Усик защитил пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Он ни разу не уступал в профессиональном боксе. Украинец одержал 16 побед, 12 из них нокаутом.

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