Профессора Лебединского раскритиковали за предложение России поклониться Украине

Певец Профессор Лебединский считает, что Россия должна извиниться перед Украиной. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины», — сказал он.

На это заявление отреагировали представители российского шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин рассказал агентству РИА Новости, что считает подобных Лебединскому «профессиональными предателями, которые находятся где-то и не могут найти себе применения».

Музыкант Юрий Лоза поинтересовался в комментарии RT о необходимости «спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию?». «Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — резюмировал он.

Лебединский покинул Россию в 2014 году. В настоящее время он проживает в Майами (штат Флорида, США). В 2018 году он создал в Киеве «предвыборный» клип «***** — это я».

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