Раскрыта тайна продвинутых технологий у древних китайцев

Ученые Университета Кембриджа в Великобритании выяснили, почему бронзовое оружие, захороненное вместе со статуями Терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди, хорошо сохранилось более чем за две тысячи лет. По мнению исследователей, причиной стали свойства грунта, а не продвинутая антикоррозионная обработка, как считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи обнаружили, что следы хрома, которые, как полагали многие эксперты, остались от защитного покрытия бронзового оружия, на самом деле являются загрязнением. Хром — один из основных компонентов лака, которым были покрыты фигуры воинов, а его незначительные количества были выявлены в почве и окружающих пигментах. Ученые считают, что металл изначально присутствовал в защитном покрытии деревянных и бамбуковых копий и рукояток мечей, которые со временем разложились.

Причиной сохранности оружия может быть высокий уровень содержания олова в бронзе, а также такие свойства грунта, как умеренная щелочность, небольшой размер почвенных частиц и низкий уровень органических веществ.

Терракотовая армия — захоронение более восьми тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило Терракотовую армию в список всемирного наследия как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.

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