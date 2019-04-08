Дочерний банк АФК «Система» в Европе привлек 130 миллионов евро

East-West United Bank (входит в группу АФК «Система»), зарегистрированный в Люксембурге, за два года привлек через онлайн-платформу East West Direkt около 130 миллионов евро, сообщают в пресс-службе материнской компании.

Новый продукт для физических лиц East West Direkt был запущен в 2017 году. Он стал одной из первых онлайн-платформ для привлечения вкладов в Люксембурге. За время его существования более трех тысяч физических лиц в Люксембурге и Германии разместили средства через интернет на сберегательных счетах и депозитах в East-West United Bank. Это позволило банку нарастить объем стабильных пассивов.

В компании отмечают, что успех данного продукта объясняется, в первую очередь, выбранной банком стратегии и, в частности, конкурентными ставками по депозитам и удобством онлайн-решений. На сегодняшний день ставка по депозиту, предлагаемая East West Direkt, составляет от 0,5 до 1,05 процента годовых, в зависимости от срока, на который размещаются средства. Для сберегательных счетов ставка установлена на уровне 0,45 процента годовых.

«Нашему банку в этом году исполняется 45 лет и наличие в портфеле банка онлайн-канала продаж – это еще один знак качества, ведь регулятор предъявляет повышенные требования к банкам, где есть такие каналы, как с точки зрения качества активов и управления рисками, так и соблюдения требований о защите персональных данных», — отметил Сергей Пчелинцев, глава East-West United Bank.

East-West United Bank — один из немногих банков с российским капиталом, которым открыт доступ на массовый банковский рынок Европы. Сам продукт East West Direkt стал одним из самых успешных digital проектов East-West United Bank. Ожидается, что в дальнейшем платформа East West Direkt может быть использована для продажи инвестиционных и кредитных продуктов банка.