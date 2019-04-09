Воробьеву доложили о проектировании мостов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно закончить проектирование важных инфраструктурных объектов, в частности, мостов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 апреля.

Соответствующее распоряжение он озвучил в ходе встречи с заместителем председателя правительства региона Игорем Тресковым, министром транспорта и дорожной инфраструктуры Алексеем Гержиком и его первым заместителем Анной Кротовой.

«В этом году мы проектируем очень значительные, важные инфраструктурные объекты в разных городах Подмосковья. (...) Прежде всего, мост в Воскресенске, который в 2018-м пришел в аварийное состояние. (..) Задача — закончить проектирование и пройти экспертизу в 2019 году», — сказал Воробьев.

В свою очередь Тресков доложил, что новый мост через Москва-реку в Воскресенском муниципальном районе будет построен в 2021 году. Он также рассказал, что продолжаются проектные работы по реконструкции Горьковского и Носовихинского шоссе.

Кроме того, с опережением графика ведется строительство путепроводов в Реутове и Балашихе. Сдача объектов запланирована на сентябрь. Ожидается, что интенсивность движения по каждому из путепроводов составит 30 тысяч автомобилей в сутки.

