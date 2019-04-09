Китай задумал запретить майнинг криптовалют

Государственный комитет по развитию и реформам КНР намерен объявить майнинг криптовалют вне закона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение государственного органа.

Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют. Список предварительный, окончательное решение будет принято после консультаций с обществом и властями, которые завершатся 7 мая.

По некоторым оценкам, на Китай приходилось около 70 процентов добычи биткоинов и 90 процентов всех сделок с криптовалютами. Однако на протяжении последних двух лет государство ужесточает политику по отношению к криптоиндустрии — оно опасается возникновения спекулятивных пузырей, мошенничества и расточительного энергопотребления. Новые меры призваны продолжить данную политику.

Индустрия уже начала перемещаться за границу: лидер рынка Bitmain Technologies Ltd. решил проводить операции по майнингу в США и Канаде. Третья по величине добывающая компания BTC.Top заявила об открытии предприятия в Канаде.

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