Употребляющие наркотики москвичи постарели

Доля молодежи среди наркопотребителей в Москве сократилась в прошлом году. При этом выросло число людей старшего возраста, употребляющих наркотики. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции со ссылкой на данные столичной аналитической комиссии.

По официальной информации, количество употребляющих запрещенные вещества москвичей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшилось на 8,1 процента по сравнению с 2016 годом. При этом доля потребителей в возрасте 40-59 лет увеличилась на 6,7 процента.

«В Москве отмечается постепенное увеличение возраста потребителей наркотиков — происходит старение контингента», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в колледжах и школах подростков с разрешения родителей стали чаще тестировать на наркотики и осматривать психиатры-наркологи в рамках ранней диагностики потребления психотропных веществ.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что случаи отравления наркотиками становятся реже. Кроме того, растет число наркозависимых, которые обращаются за медицинской помощью и успешно проходят реабилитацию.

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