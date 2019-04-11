Южная Корея признала незаконным запрет абортов

В Южной Корее признали незаконным запрет на аборты, который действует уже более 65 лет. Такое решение принял в четверг, 11 апреля, Конституционный суд страны, передает Reuters.

Как указывается в заявлении, запрет на прерывание беременности по собственному желанию неправомерно ограничивает права жительниц страны. Неконституционным признали и привлечение к уголовной ответственности врачей, которые делают аборты с согласия женщины.

За отмену запрета проголосовали семь из девяти судей, двое высказались против. Отмечается, что во время предыдущего голосования в 2012 году мнения разделились поровну — одно из мест было вакантно.

В то же время Конституционный суд постановил, что действующие ограничения будут оставаться в силе до конца 2020 года.

Запрет на аборты введен в Южной Корее в 1953 году после Корейской войны. Сейчас по закону женщине, прервавшей беременность, грозит тюремное заключение сроком на год или менее или штраф до 2 миллионов вон (1750 долларов). Медработники, которые помогли сделать аборт, могут получить до двух лет тюрьмы, а их лицензия при этом приостанавливается на семь лет.

В то же время разрешается прерывать беременность в первые 24 недели по медицинским показания, в том числе из-за серьезного заболевания или угрозы здоровью и жизни матери, или после изнасилования. При этом женщине необходимо разрешение от супруга.

Согласно судебным данным, в последние годы в Южной Корее неуклонно снижаются как число абортов, так и количество связанных с ними уголовных дел. Это происходит в том числе из-за более широкого использования средств контрацепции и в целом из-за снижения числа женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

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