Звезда «Падения Ордена» порассуждала о тамплиерах и спасении души

Британский актер Саймон Мерреллс, исполнивший роль Танкреда в сериале «Падение Ордена», рассказал «Ленте.ру» о связи телешоу с историческими событиями.

«Большинство тамплиеров были безграмотными, очень простыми людьми. Они отдавали все свои пожитки, вели весьма простую жизнь в Ордене — чтобы защищать пилигримов, направлявшихся в Иерусалим», — поведал он.

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«Когда люди отправлялись в Иерусалим, они не просто посещали святые места — они шли, чтобы спасти свои души, чтобы избежать Геенны, ведь они были уверены, что таким образом стирают все свои прошлые грехи. Они рисковали жизнью, поскольку на пилигримов часто нападали. Хоть тогда и были достигнуты договоренности с мусульманами, контролировавшими Святую землю, что пилигримы могут ее посещать, но атаки все равно были очень частыми. И первые тамплиеры появились для того, чтобы защищать их», — рассказал Мерреллс.

«Падение Ордена» рассказывает о падении ордена тамплиеров, за которым последовали преследование и сожжение его членов на кострах. Второй сезон стартовал в конце марта 2019 года. На территории России вторую часть «Падения ордена» эксклюзивно показывает онлайн-кинотеатр ViP Play.

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