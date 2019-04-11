Верховный суд Италии признал внешность неважной для изнасилования

Верховный кассационный суд Рима постановил, что внешность жертвы совершенно не важна для вынесения приговора по делам об изнасилованиях, сообщает The Local.

Этот вопрос рассматривали из-за дела об изнасиловании, в котором насильников признали невиновными из-за «непривлекательной» и «мужественной» наружности жертвы. Такое решение вынесла коллегия из трех судей женского пола. Оправдательный приговор вызвал общественное возмущение и протесты у здания суда.

Суд, о котором идет речь, прошел в Анконе в 2017 году. Он снял обвинения с двух мужчин, ранее осужденных за изнасилование их знакомой с использованием наркотиков, подмешанных в ее напиток. Обвиняемые утверждали, что невиновны, потому что считают жертву некрасивой. В качестве аргументов они приводили ее фотографию и тот факт, что у одного из них ее номер в телефоне был записан под шуточным именем «Викинг».

Когда верховному кассационному суду стало известно, что судьи в Анконе учитывали эти аргументы при вынесении приговора, он аннулировал оправдательный приговор. Теперь мужчин ожидает новый суд.

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