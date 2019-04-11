Система распознавания лиц NtechLab помогла поймать 11 преступников в Татарстане

Разработанная компанией NtechLab система распознавания лиц FindFace Security помогла правоохранительным органам Альметьевска задержать 11 человек, шестеро из которых находились в розыске (трое – в федеральном), а пятеро совершили административные правонарушения. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», система смогла сопоставить лица, попавшие в объективы камер, с базой данных лиц преступников.

Решение NtechLab FindFace Security тестируется в Альметьевске с ноября 2018 года в рамках пилотного проекта Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, МВД по Республике Татарстан и Альметьевского муниципального района по апробированию видеоаналитики распознавания лиц. Цель пилотного проекта - повышение безопасности граждан благодаря оперативному задержанию преступников по анализу данных с видеокамер. При положительном результате проекта возможно его дальнейшее внедрение в другие районы республики.

В настоящее время в Татарстане в общественных местах, дворах многоквартирных домов и в организациях с массовым скоплением граждан в общей сложности установлены более 57 тысяч видеокамер, благодаря которым в 2018 году было раскрыто 1971 преступление. В Альметьевске функционирует более трех тысяч камер наружного видеонаблюдения.

Эксперименты по внедрению распознавания лиц в системы городского видеонаблюдения для автоматизации работы силовых структур проводятся по всему миру, в том числе и в ряде крупнейших городов России. В частности, ранее заявлялось о развертывании пилотного проекта по внедрению решения FindFace Security на 1,5 тысячи камер городского видеонаблюдения в Москве.

Алгоритмы NtechLab неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. В 2017 году разработка NtechLab была признана лучшей в рейтинге мирового бенчмарка Facial Recognition Vendor Test, Национального института стандартов и технологий (NIST) Министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов.

