Козырек жилого дома обрушился на женщину в Москве

Россиянка пострадала при обрушении козырька подъезда жилого дома. Инцидент произошел на Садово-Кудринской улице рядом с Московским планетарием, сообщает телеканал «360».

О состоянии пострадавшей не сообщается. Ей занимаются врачи.

Ранее 11 апреля сообщалось о том, что на женщину обрушился козырек Московского планетария, однако эта информация не подтвердилась.

В январе в Новоузенске Саратовской области произошло частичное обрушение кровли местной школы. На ней скопилось много снега, и часть кровли рухнула под его тяжестью. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров, никто не пострадал.

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