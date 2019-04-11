Женщин научили правильно выбирать костюмы

Основательница лондонского женского ателье Gormley & Gamble Фиби Гормли объяснила женщинам, как правильно подобрать деловой костюм. Об этом сообщает Independent.

В первую очередь стоит уделить время поиску бренда, костюмы которого идеально сядут по фигуре. «Покупай меньше, но лучше», — советует Гормли и добавляет, что лучше иметь скромный гардероб из 20 качественных дорогих вещей, чем накупить сотню низкокачественных товаров, которые вскоре придется выбрасывать.

Эксперт также рекомендует избегать одежды из полиэстера, вискозы и с добавлением ацетата, поскольку «эти ткани — по сути разновидность пластика». Вещи из таких материалов она сравнила с пластиковым пакетом. Выбирать следует костюмы из шерсти, которая, вопреки распространенному заблуждению, имеет свойство охлаждать тело. Также предлагается обратить внимание на вещи из мохера и кашемира: они красивы и не мнутся в путешествии.

При выборе пиджака Гормли советует обратить внимание на то, «пришиты ли пуговицы на рукавах и можно ли их расстегнуть», «зашиты ли карманы или ими можно пользоваться». Если пуговицы можно расстегнуть, а карманы не зашиты — значит, компания потратила больше ресурсов на производство вещи.

Помимо этого, специалистка рекомендует отказаться от покупки черного костюма. «90 процентов людей хорошо смотрятся в темно-синем костюме и только 10 — в черном», — пояснила она и заметила, что пиджак и брюки не обязательно должны быть из одного комплекта: они могут иметь разные цвет и текстуру и при этом хорошо сочетаться. Одним из лучших цветов для брючного костюма Гормли назвала светло-серый. Пиджак такого цвета можно легко сочетать с разными цветами, в частности, с розовым, синим, черным и белым, а также носить с джинсами или платьем.

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Перед покупкой в костюме следует походить некоторое время по магазину. «Сложно определить, хорошо ли сидит вещь, если вы стоите без движения перед зеркалом в примерочной и втягиваете живот», — пояснила Гормли.

Кроме того, эксперт посоветовала выбирать пиджак с воротником-шалькой. «Он необычный, женственный и прекрасно сидит на изгибах женского тела. Он делает костюм менее формальным и подходит для вечерних мероприятий», — комментирует она.

Лучше всего отдать предпочтение пиджаку не с одной пуговицей, а с двумя или тремя: так он выглядит гармоничнее.

Наконец, Гормли отметила, что если возникают сомнения при выборе размера, лучше приобрести костюм на размер больше — его всегда можно подкорректировать в ателье.

Ранее в апреле сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки. Прежде всего необходимо убедиться, что все пуговицы на рубашке (в том числе на ее манжетах) расстегнуты. Это позволит расправиться с глажкой быстрее. Затем необходимо наполнить утюг дистиллированной водой и выставить температуру, указанную на этикетке рубашки.

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