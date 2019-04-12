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Определена стоимость самой дешевой недвижимости Солнечной системы

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Минимальная стоимость квадратного метра доступной к покупке и продаже земли среди всех планет Солнечной системы зафиксирована на Луне. Об этом говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в пятницу, 12 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

По состоянию на апрель 2019-го стоимость участков на Луне, реализуемых компаниями с российской лицензией, начинается от трех тысяч рублей. Минимальная площадь доступного к покупке надела — порядка 40 соток (один акр), таким образом, квадратный метр лунной недвижимости обойдется российским покупателям в 75 копеек.

«Участки продаются на видимой стороне Луны, что позволяет произвести так называемое "межевание", то есть с помощью наблюдательных приборов собственник сможет увидеть границы своего участка и "соседей"», — уточняется в материалах «НДВ».

Право собственности на Луну и на все планеты Солнечной системы, кроме Земли, в 1980 году зарегистрировал на себя гражданин США Деннис Хоуп. Его действия не противоречили ни законодательству США, ни Международному договору, подписанному в 1967 году между США, СССР и рядом других государств. Хоуп торгует участками на Луне и Марсе, к 2019 году наделами на спутнике Земли обзавелись около 40 миллионов человек. Около 20 тысяч из них — россияне.

Покупатели участков на Луне получают сертификат, подтверждающий их право собственности, при этом ни в одной из стран такая недвижимость не считается активом — то есть не может выступать залогом, быть арестована за долги и т.п.

Права американца на владение небесными телами неоднократно оспаривались — в частности, свои претензии на Луну в свое время заявляли немецкий пенсионер Мартин Юргенс, а также группа юристов из Казахстана.

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