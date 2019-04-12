Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России

В Госдуму внесен законопроект о продлении срока нахождения жителей Донецкой и Луганской областей на территории России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 12 апреля.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.

«Лица, постоянно проживающие на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, по разным причинам не могут даже начать процедуру приобретения гражданства России. Таким образом, по истечении 90 дней, то есть каждые три месяца, под угрозой депортации, они вынуждены пересекать границу между Российской Федерацией и Украиной и обратно возвращаться в Россию», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что ежегодно границу между Россией и Украиной пересекают около трех миллионов украинцев.

31 декабря прошлого года жителям Донецкой и Луганской областей Украины разрешили находиться в России с 90 до 180 дней.

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