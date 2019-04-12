Тысячи россиян публично раскрыли свои чувства во флешмобе Orbit

В рекламной акции Orbit «Пригласи красиво» приняли участие 20 тысяч человек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании.

В рамках федеральной кампании «Пригласи красиво!» бренд призывает россиян признаваться в чувствах своим любимым и ходить на свидания, а также дарит возможность рассказать о своих чувствах на огромном экране в самом центре Москвы, который находится по адресу Новый Арбат, 2.

«Чувства были разные, но все — искренние. На данный момент большинство участников составляют люди, которые пригласили на свидание тех, кто им нравится, либо позвали друзей тусоваться. «В любви своим половинкам уже более шести тысяч участников флешмоба. Среди них нашлось более пятидесяти смельчаков, которые сделали дамам своего сердца официальное предложение!», — отметили в компании.

По результатам флешмоба стало известно, что самые часто употребляемые обращения к своим партнерам – это «котик», «пупсик» и «масенька».

Креативную идею кампании разработало агентство BBDO Moscow. Реализацией проекта совместно с BBDO занимались медийные партнеры компании Mars Inc. - MediaCom, и креативное агентство R.POINT, входящее в состав Rambler Group, а также компания РАСВЭРО, оператор наружной рекламы, специализирующийся на премиальных Digital носителях наружной рекламы.