Стал известен самый богатый лидер фракций Госдумы

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал в 2018 году доход в размере 7,9 миллиона рублей, что стало наибольшим показателем среди глав фракций Государственной Думы. Соответствующая информация в пятницу, 12 апреля, была опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Председатель фракции «Единой России» Сергей Неверов заработал за минувший год 4,9 миллиона рублей, руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,9 миллиона рублей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,8 миллиона рублей.

В 2017 году Зюганов также оказался самым богатым среди руководителей фракций, задекларировав 6,3 миллиона рублей, отмечает РИА Новости. Неверов за тот же период заработал 4,7 миллиона рублей, Миронов — 4,5 миллиона рублей, Жириновский — 5,4 миллиона рублей.

В мае прошлого года сообщалось, что самым богатым депутатом Госдумы среди бывших спортсменов стал Валерий Газзаев: за отчетный период бывший футболист и тренер задекларировал доход почти в 25,5 миллиона рублей.

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