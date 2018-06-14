Названы самые богатые жены российских чиновников и депутатов

Журнал Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников и депутатов. Рейтинг опубликован на сайте издания в четверг, 14 июня.

Первое место по результатам 2017 года заняла Елена Некрасова, жена депутата Госдумы Александра Некрасова, которая возглавляет рейтинг второй год подряд и является владелицей нескольких компаний, входящих в строительный холдинг «Лидер Групп». Ей удалось заработать в 78 раз больше, чем ее мужу, — 2,3 миллиарда рублей.

На второй строчке оказалась жена депутата Дмитрия Саблина Алла Саблина. За год ее доход вырос почти в шесть раз и составил около 700 миллионов рублей. На третьем месте расположилась супруга члена комитета Госдумы Алексея Красноштанова, которая за год заработала около 670 миллионов рублей при том, что в 2016-м она задекларировала доход в размере 1,6 миллиона рублей.

Материалы по теме Недетский капитал Сколько денег у жен и отпрысков российских политиков

Из жен членов бывшего российского правительства в двадцатку богатейших вошли супруги бывшего вице-премьера Игоря Шувалова (89 миллионов рублей), бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня (73 миллиона) и бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова (62 миллиона).

Общий доход вошедших в рейтинг женщин составил почти 6 миллиардов рублей. Подавляющее большинство из них — жены депутатов Госдумы от партии «Единая Россия». Как отмечается, в список попала супруга лишь одного сотрудника администрации президента — это жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, которая в 2017-м заработала в 14 раз больше супруга.

В конце прошлого года Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и министров. Самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!