Порошенко срочно позвал Зеленского на дебаты и нарвался на отказ

Президент Украины Петр Порошенко позвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского на дебаты. Выступая в программе «Право на владу» на канале «1+1», он по телефону пригласил его приехать в студию в течение 40 минут. Оппонент оказался, пояснив, что он находится в Париже, передает УНИАН.

Зеленский напомнил, что на 12 апреля у него назначена встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В этот же день французский лидер планирует переговорить и с Порошенко.

По словам Зеленского, он не отказывается от дебатов, но подчеркивает, что действующий президент Украины уже согласился провести их 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидер гонки Зеленский набрал более 30 процентов голосов, результат Порошенко составил около 16 процентов. Оба они не набрали необходимого для победы большинства в 50 процентов плюс еще один голос и прошли во второй тур, который состоится 21 апреля. Окончательные итоги выборов объявят до 1 мая.