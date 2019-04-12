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Группа Skillet устроит масштабный тур по России

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Американская христианская рок-группа Skillet устроит масштабный тур по России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 апреля.

В рамках гастролей коллектив посетит 13 городов. Музыканты уже выступили во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске и планируют дать концерты в Новосибирске, Екатеринбург, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 23 апреля Skillet приедут в московский клуб Adrenaline Stadium.

Отмечается, что группа исполнит старые хиты и песни с грядущего альбома. Дата выхода и название новой пластинки будут объявлены в ближайшее время.

Группа Skillet была образована в 1996 году. За свою карьеру она выпустила девять студийных альбомов и дважды была номинирована на «Грэмми» за такие релизы, как Collide и Comatose.

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