Американская христианская рок-группа Skillet устроит масштабный тур по России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 апреля.

В рамках гастролей коллектив посетит 13 городов. Музыканты уже выступили во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске и планируют дать концерты в Новосибирске, Екатеринбург, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 23 апреля Skillet приедут в московский клуб Adrenaline Stadium.

Отмечается, что группа исполнит старые хиты и песни с грядущего альбома. Дата выхода и название новой пластинки будут объявлены в ближайшее время.

Группа Skillet была образована в 1996 году. За свою карьеру она выпустила девять студийных альбомов и дважды была номинирована на «Грэмми» за такие релизы, как Collide и Comatose.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!