Названы любимые яхты россиян

Выяснены предпочтения российских путешественников в аренде яхт за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис аренды яхт Nautal.

Оказалось, что 31 процент яхтсменов из России предпочитают арендовать парусные суда, 24 процента — катера, 21 процент — моторные яхты, 15 процентов — катамараны.

В 74 процентах случаев российские туристы фрахтуют судно с профессиональным шкипером. Самая дорогая аренда яхты с помощью сервиса, совершенная туристами из России, обошлась им в 112 855 евро: был зафрахтован катамаран со шкипером сроком на 28 дней. Самая дешевая аренда стоила 120 евро: небольшое судно без команды туристы взяли на сутки.

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Чаще всего россияне берут яхту в аренду на день (37 процентов туристов) и на полдня (28 процентов). Самый популярный у яхтсменов месяц — август, за ним следуют июль и сентябрь. Страны, где россияне обычно арендуют плавсредства, — Испания, Италия, Греция, Франция, Хорватия и Турция.

В феврале 2019 года яхтенный дизайнер Чулхун Парк (Chulhun Park) назвал цену самой большой и дорогой в мире яхты Valkyrie («Валькирия»). Ее проект Парк представил в лондонском Королевском колледже искусств в Лондоне. Судно, в строительстве которого принимает участие компания Palmer Johnson, будет стоить около 800 миллионов долларов.

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