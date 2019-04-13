Воробьев рассказал о привлечении в космическую отрасль молодых специалистов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал новой развязки с целью повышения транспортной доступности городского округа Химки. Соответствующе заявление он сделал в ходе посещения «НПО Энергомаш» в составе делегации под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Новые и старые Химки связаны только одной дорогой, проходимость которой явно недостаточна. Президент дал команду построить еще одну дорогу, соединить две части города, — сказал губернатор.

Воробьев в ходе общения с журналистами также отметил высокий потенциал космической отрасли. По его словам, сегодня в регионе решаются вопросы по привлечению в этот сектор молодых специалистов.

«У нас есть программа по социальной ипотеке, уже пять молодых специалистов "Энергомаша" получили квартиры. Мы хотим, чтобы они не уезжали из Подмосковья», — заверил он.

Кроме того, региональные власти предоставляют предприятию ряд налоговых льгот, напомнил губернатор.

