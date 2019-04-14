Самолет армии фельдмаршала Хафтара сбили в Ливии

Военный истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, потерпел крушение к югу от столицы Ливии Триполи. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает агентство Reuters.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французское агенство AFP, самолет был сбит силами правительства национального согласия (ПНС). По словам представителя войск ПНС полковника Мухаммеда Гнуну, которые приводит агентство, бойцам удалось уничтожить истребитель, планировавший совершить воздушный налет в районе населенного пункта Вади ар-Раби.

По данным арабской редакции телеканала Sky News, пилоту удалось выжить, так как он успел катапультироваться.

Как отмечает телеканал, силы ПНС уже несколько дней проводят операцию «Достоинство Ливии», направленную против войск Хафтара. Так, обстрелу подверглись позиции ЛНА в районе Айн Зара к юго-востоку от Триполи.

Наступление ЛНА под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в ливийской столице.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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