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Лидера ИГ убили на Филиппинах

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Марави в 2017-м

На Филиппинах подтвердили смерть лидера местного отделения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) — экстремистской группировки «Мауте». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как заявил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана, после многомесячной военной операции «самопровозглашенный лидер ИГ мертв». По его словам, члены группировки оказались без командира, а их остатки разрознены. Отмечается, что смерть Бенито Марохомбсара (Benito Marohombsar), известного как Абу Дар, подтверждена в результате экспертизы ДНК.

Данные о ликвидации боевика появились в марте после столкновений в городе Таберан близ Марави, однако вызывали сомнения. Указывается, что информацию подтвердили после анализа американские специалисты.

Тело Абу Дара нашли брошенным неподалеку от территории боев. Смертельным для него оказалось ранение в спину. Отмечается, что лицо террориста было обожжено, вероятно, для того, чтобы его никто не узнал.

Абу Дар считался преемником эмира ИГ в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапилона, убитого во время боев за Марави два года назад. Сражение началось в мае 2017-го после того, как город захватили боевики, и продолжалось пять месяцев. За это время погибли более 1,1 тысячи человек, в том числе свыше 900 боевиков, 160 солдат и полицейских.

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