Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла. Об этом сообщает Nepali Times.

Инцидент произошел в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари, который считается одним из самых опасных в мире. Самолет Let L-410 свернул с взлетно-посадочной полосы и выкатился на стоянку, где врезался в припаркованные вертолеты. Один из них получил небольшие повреждения, второй сломался пополам.

Отмечается, что самолет начинал обратный рейс, а потому был без груза и пассажиров. В результате произошедшего погиб один из пилотов L-410 и два полицейских инспектора. Пострадал еще один пилот самолета, а также экипаж вертолета Manang Air, который в момент ЧП только приземлился. Всех раненых переправили по воздуху в больницу в Катманду.

Причина произошедшего пока не сообщается. В то же время отмечается, что видимость была выше минимальной. При этом Nepali Times пишет, что у Summit Air уже несколько раз происходили инциденты, при которых самолеты L-410 теряли контроль на ВПП.

В аэропорту Луклы имеется единственная взлетно-посадочная полоса длиной 537 метров. Одна ее сторона, с которой осуществляется посадка, находится на краю пропасти. Взлет производится со стороны, которая упирается в скалу.

Принимать аэропорт может только вертолеты и самолеты короткого взлета и посадки. Из-за ландшафта и непредсказуемой погоды в горах полеты в районе аэропорта возможны только днем и при хорошей видимости. До рейсов в Луклу допускаются лишь опытные пилоты.

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