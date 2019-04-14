Мир
 
Последние новости
Милонова избили в Санкт-Петербурге
«Ювентусу» понадобился чемпион мира
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по приезжим
Стали известны подробности избиения Милонова
Нурмагомедов обратился к претенденту на свой титул
В Совфеде оценили передачу Киеву грамоты Петра Первого
Названа возможная причина пожара в «Лосином острове» 
Зеленский назвал причину нежелания сдать анализы вместе с Порошенко
Новости партнеров

Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

Перейти в «Мою Ленту»

Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла. Об этом сообщает Nepali Times.

Инцидент произошел в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари, который считается одним из самых опасных в мире. Самолет Let L-410 свернул с взлетно-посадочной полосы и выкатился на стоянку, где врезался в припаркованные вертолеты. Один из них получил небольшие повреждения, второй сломался пополам.

Отмечается, что самолет начинал обратный рейс, а потому был без груза и пассажиров. В результате произошедшего погиб один из пилотов L-410 и два полицейских инспектора. Пострадал еще один пилот самолета, а также экипаж вертолета Manang Air, который в момент ЧП только приземлился. Всех раненых переправили по воздуху в больницу в Катманду.

Причина произошедшего пока не сообщается. В то же время отмечается, что видимость была выше минимальной. При этом Nepali Times пишет, что у Summit Air уже несколько раз происходили инциденты, при которых самолеты L-410 теряли контроль на ВПП.

В аэропорту Луклы имеется единственная взлетно-посадочная полоса длиной 537 метров. Одна ее сторона, с которой осуществляется посадка, находится на краю пропасти. Взлет производится со стороны, которая упирается в скалу.

Принимать аэропорт может только вертолеты и самолеты короткого взлета и посадки. Из-за ландшафта и непредсказуемой погоды в горах полеты в районе аэропорта возможны только днем и при хорошей видимости. До рейсов в Луклу допускаются лишь опытные пилоты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lukla plane-chopper collision kills 3
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Разбившийся в Непале самолет садился не с той стороны
На месте крушения пассажирского самолета нашли выживших
Названы 13 самых опасных аэропортов мира
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

Российский реванш

После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
11:22Сегодня

США и Бразилия захотели прервать российскую поддержку Мадуро

12:49Сегодня

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

20:5813 апреля

Россия ответит на усиление НАТО в Черном море

Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
00:44Сегодня

Стала известна судьба кота Ассанжа

19:0113 апреля

Германия вручила Украине грамоту Петра Первого

17:5913 апреля

Лондонская полиция открыла огонь рядом с посольством Украины

Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
04:2413 апреля

Ким Чен Ын дал США время подумать о новых переговорах

23:4613 апреля

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

15:4413 апреля

Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Россия
Смертельный миф
Россияне верят в слухи о ВИЧ. Знаете ли вы самые страшные из них? Тест
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Война есть война: не убьешь ты, убьют тебя»
 
Стали известны подробности избиения Милонова
Российские школьницы нашли сверток, попробовали его содержимое и отравились
В Совфеде оценили передачу Киеву грамоты Петра Первого
Умер автор системы рукопашного боя Кадочников
Все материалы
Мир
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
США и Бразилия захотели прервать российскую поддержку Мадуро
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Россия ответит на усиление НАТО в Черном море
Стала известна судьба кота Ассанжа
В Судане произошел военный переворот
Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет
«Вы русский тролль?»
 
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
В «Олимпийском» прокомментировали ситуацию с датой дебатов Порошенко и Зеленского
Зеленский назвал причину нежелания сдать анализы вместе с Порошенко
Около российского посольства в Киеве взорвался кабель
Польшу поблагодарили за отказ впустить парусник с крымскими курсантами
Украинским верующим рассказали о «гении духа» Бандеры
Раскрыто прошлое прозвище Порошенко
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России станет больше налогов. Но от этого всем станет только лучше
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Деньги на ветер
Китайцы ежегодно сжигают миллионы долларов. Власти не могут их остановить
Германия отреагировала на объявление войны газопроводу в Германию
Роспотребнадзор научил выбирать качественные рыбные консервы
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Китайский миллиардер назвал переработки «благословением»
Все материалы
Силовые структуры
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по приезжим
Тюменцы рассказали о «длиннобородых» жильцах дома с боевиками ИГ
У каждой пятой осужденной россиянки диагностировали ВИЧ
Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени
СК возбудил дело после контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Все материалы
Наука и техника
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Названы 11 ранних симптомов разных видов рака
Назван действенный способ потушить пожар на кухне
Раскрыты зарплаты космонавтов
Самый большой самолет в мире впервые полетел
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Нурмагомедов обратился к претенденту на свой титул
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
НХЛ дисквалифицировала россиянина Кучерова
Хабиб Нурмагомедов и Макс ХоллоуэйЗа спиной Хабиба
Два бойца готовы отобрать пояс у Нурмагомедова. У кого из них больше шансов?
«Робот Алеша» вернулся в российский телеэфир
В дивизионе Нурмагомедова появился новый чемпион
Все материалы
Культура
«Я оплакиваю первого мужа моей жены»
Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика
Скажи-ка, тетя
Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
Гибель и выживание
Как умирали герои «Игры престолов» и почему не все доживут до финала
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Волочкова назвала «ущербными духом» своих критиков
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»
Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Журналистов «России 1» выгнали из Эстонии после сюжета-разоблачения
Боролись и напоролись
 
Опальный порноблогер настрадался вдали от родины
Заслугу женщины в появлении первой фотографии черной дыры поставили под сомнение
Борьба Порошенко с Зеленским превратилась в мем
Большая игра Azino
 
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Невесту обругали за слишком откровенное платье
Призыв брить волосы на руках в рекламе разозлил женщин
Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму
Названы самые популярные кроссовки в США
Все материалы
Путешествия
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Грузчик заскучал в аэропорту и занялся физкультурой на багажной ленте
Пассажир устроил переполох в самолете и выпрыгнул из двери
Неуправляемая тележка с напитками покалечила пассажиров самолета
Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош
Все материалы
Из жизни
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Британский комик пошутил про инсульт и умер
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Крокодил заживо съел мывшего руки в реке рабочего
Женщина сходила в салон красоты и ушла с четырьмя бровями
Все материалы
Стрелок-универсал
Мы поездили на самом красивом универсале в России
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Lada уходит с европейского рынка
Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади
Все материалы
Дом
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
Определена стоимость самой дешевой недвижимости Солнечной системы
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Доля пустующих магазинов в Москве снизилась до пятилетнего минимума
Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ
Все материалы