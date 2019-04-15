Подмосковная косметика выйдет на мировой рынок

Косметическую продукцию компании «АВ Тауэр» из Солнечногорска будут экспортировать на рынки Азии, Европы и Америки благодаря модернизации ее производства за счет инвестиций подмосковного правительства, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 апреля.

«Финансовая поддержка составила 10 миллионов рублей. Компания модернизировала свою производственную линию, приобрела дополнительно три единицы для производства и упаковки косметических средств», — сказал Хромов.

В феврале сообщалось о намерении иранской компании разместить производство косметики в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил инвестиционные перспективы Московской области. Он отметил, что для бизнес-сообщества действуют различные преференции. Он также рассказал, что сегодня область активно сотрудничает с европейскими и азиатскими предпринимателями. В настоящий момент в регионе работают компании из 17 стран, уточнил он.