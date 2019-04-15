США заставили Норвегию выгнать российскую газовую компанию

Газовая компания «Новатэк» намерена перенести перевалку сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии в Россию к концу года. Причиной может быть давление со стороны США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что перевалка необходима, чтобы оптимизировать использование танкеров усиленного ледового класса Arc7, которые способны самостоятельно ходить во льдах. В качестве новой точки перевалки компания рассматривает острова Кильдин в 60 километрах от Мурманска.

В «Новатэке» подтвердили, что компания занимается проектированием перевалок в Мурманской области. Отмечается, что новую схему уже одобрил Минтранс. Однако компании еще предстоят переговоры с Минобороны, поскольку в регионе находятся основные базы Северного флота ВМФ России.

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Говоря о причинах переноса перевалки, источники издания поясняют, что норвежский Хоннингсвог был не слишком удачным местом с точки зрения погодных условий. В то же время они не исключают, что здесь сыграло роль оказываемое на Норвегию давление со стороны США.

В декабре прошлого года глава «Новатэка» Леонид Михельсон пожаловался, что западные страны начали давить на власти Норвегии из-за сотрудничества с российской компанией. Он рассказал, что из-за опережения темпов производства компании пришлось прибегнуть к помощи норвежских коллег, на чьей территории Новатэк использовал перевалку СПГ. Это стало поводом для недовольства западных стран.

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