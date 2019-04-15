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В Китае умерла редчайшая в мире черепаха

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В зоопарке китайского города Сучжоу погибла редчайшая черепаха вида Rafetus swinhoei, находящегося на грани полного исчезновения. Об этом сообщает издание Associated Press.

По данным властей, пресмыкающееся, которому было около 90 лет, погибло в субботу, 13 апреля. Накануне черепахе проводили пятое искусственное оплодотворение. Самка была абсолютно здорова, отмечают эксперты. После ее смерти зоологи собрали отложенные яйца для дальнейших исследований. Эксперты выясняют причину произошедшего.

На планете осталось всего три подобных особи: один самец находится в зоопарке Сучжоу, две другие черепахи — во Вьетнаме. Их пол агентство не уточняет.

Черепахи Rafetus swinhoei — вид черепах семейства Трехкоготные. Они получили свое название в честь британского натуралиста Роберта Свайно. Эти пресмыкающиеся весят до 200 килограммов. Длина их панциря достигает 109 сантиметров. Продолжительность жизни составляет от 80 до 100 лет.

В конце марта сообщалось, что особь вымирающего вида кожистых черепах (крупнейших морских черепах в мире) вынесло к берегам залива Пиджен, Новая Зеландия. Местные жители обнаружили мертвую черепаху около 2,5 метра в длину и 1,8 метра в ширину, которая, по предварительным подсчетам, весит от 200 до 300 килограммов.

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