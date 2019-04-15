В России проверили гражданскую оборону

Межведомственная комиссия Совета безопасности России подтвердила надежность существующей в стране системы гражданской обороны (ГО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Речь об этом шла на заседании комиссии Совбеза России по военной безопасности.

«Отмечено, что созданная в стране система ГО позволяет обеспечить защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов, а также опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании также обсуждались методы и способы организации гражданской обороны с учетом географических, природно-климатических и социально-экономических особенностей регионов России.

Отдельное внимание профильная комиссия уделила вопросам совершенствования подготовки сил ГО и ее оснащению современной техникой.

ГО России — это система мер по защите людей и материальных ценностей в стране в случае военных действий, стихийных бедствий или техногенных катастроф, а также подготовка таких мер, включая размещение в убежищах, эвакуацию, маскировку объектов, оказание первой помощи и обеспечение базовых потребностей жителей. В задачи ГО входят защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий, прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф, проведение аварийно-спасательных работ, поиск потерпевших аварию летательных аппаратов, эвакуация населения из городов, пострадавших от сильных разрушений, накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения.

Руководство ГО на разных уровнях возложено на соответствующих руководителей — правительство России, глав федеральных и региональных ведомств, представителей местной власти и глав организаций.

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