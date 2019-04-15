Нидерландские диджеи устроят вечеринку в московском особняке

В московском клубе Avangarden 2.0 пройдет третье масштабное мероприятие творческого объединения «Паттерн», на котором выступят артисты нидерландского лейбла Pinkman Records. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Хедлайнерами вечеринки станут нидерландский исполнитель Marsman, француз Myn и российский диджей LVRIN. В лайн-апе также заявлены музыканты Sasha Zlykh, Yakovev, Echo, Rvbbt, Kstcn и Balu.

Организаторы отмечают, что над визуальным оформлением мероприятия работали мастера аудиовизуального искусства, которые, в частности, представят на танцполах несколько инсталляций. Выступления пройдут на двух площадках клуба Avangarden 2.0, расположенного в двухэтажном особняке XVII века в центре Москвы.

Мероприятие запланировано на 2 мая. Билеты на вечеринку можно приобрести на сайте.

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