Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает РБК.

По данным источника издания, Трубкин три года находился в розыске и был задержан в Подмосковье в феврале. Позже суд отправил его под арест.

Андрей Трубкин подозревается в выводе и хищении денежных активов ОАО НПП «Темп» имени Короткова. Как установило следствие, деньги выводились на счета фирм-однодневок как оплата за выполненные работы и услуги, а затем обналичивались. В отношении него было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве.

Для того чтобы остановить автомобиль, в котором передвигались задержанный и его жена, полицейским пришлось перекрыть Ярославское шоссе: находившаяся за рулем женщина отказалась остановиться по приказу сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. Трубкин при задержании представился именем брата и предъявил его водительское удостоверение.

Производственная компания «Темп», руководителем которой был задержанный, является разработчиком компонентов топливных систем современных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2.

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