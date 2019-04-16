Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась пожару в Нотр-Даме

Бельгийская модель Мариса Папен (Marisa Papen), ставшая известной благодаря фото в обнаженном виде на фоне религиозных достопримечательностей, обрадовалась пожару в Нотр-Дам де Пари. Своим восторгом она поделилась в Facebook.

«Церкви сгорают… Грядет новая эра!» — написала Папен на своей странице, а затем добавила фразу, якобы цитируя одного из авторов Третьего Завета (концепции различных авторов, которые, по их собственному мнению, продолжают откровения Ветхого и Нового Заветов и знаменуют новый этап во взаимоотношениях бога и человека — прим. «Ленты.ру»). «Я выражаю сострадание всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально, ментально, физически», — говорится в записи.

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Публикация модели вызвала волну возмущения в соцсети. «Я не хожу в церковь, Мариса… Но твое одобрение разрушения ценностей недопустимо! Кроме того, не все священнослужители причастны к преступлениям, которые ты упомянула», — критиковал один пользователь. «Не думала обратиться за помощью к психотерапевту, Мариса?» — негодовал другой подписчик. «Тебе не жаль архитектуру и историю?» — задался вопросом еще один комментатор.

На претензии Папен ответила, что предпочитает деревья и что природа должна отвоевать то, что ей принадлежит.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велась реставрация. Пожар уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. К утру огонь удалось потушить. По разным данным, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

В октябре прошлого года Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела.

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