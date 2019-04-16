Команда Порошенко обратилась к сторонникам Зеленского

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко воспринимает другого претендента на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского, как оппонента, а не как врага. Об этом заявил представитель штаба украинского лидера Олег Медведев в интервью «Би-би-си Украина».

«Мой месседж к сторонникам Зеленского: я считаю, что правильно сегодня отнестись с пониманием к тому, что к президентской должности лучше готов Порошенко, чем Зеленский», — подчеркнул он.

По мнению Медведева, шоумену и его команде следует принять участие в парламентских выборах и «серьезно влиять» на исполнительную власть.

Представитель штаба Порошенко отметил, что их оппонент навязывает избирательную кампанию в формате шоу. «Хотелось бы, чтобы и Зеленский сам, и его избиратели поняли, что жизнь страны — это не шоу, это не сериал, который можно выключить при плохом эпизоде», — сказал он.

Также Медведев считает, что Зеленский стремится избежать дебатов, о которых кандидаты в течение долгого времени не могли договориться. Кроме того, по его словам, штаб шоумена специально выбрал дату мероприятия в один день с официальными теледебатами, предусмотренными избирательным законодательством, чтобы «вывести на такую развилку»: поехать на стадион и нарушить закон или соблюсти его, пропустив дебаты.

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Ранее стало известно, что Порошенко и Зеленский окончательно договорились по дебатам: между кандидатами и администрацией стадиона «Олимпийский» было заключено трехстороннее соглашение об аренде спорткомплекса на 19 апреля. До этого они в течение почти двух недель не могли договориться о дате проведения мероприятия.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные итоги первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов, Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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