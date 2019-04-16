Пожар в соборе Парижской Богоматери связали с приездом Зеленского

Украинский журналист и политтехнолог Тарас Березовец связал пожар в соборе Парижской Богоматери с приездом во Францию лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Вообще, [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — написал он.

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон осудила высказывание журналиста. «Как вам не стыдно!? Позор», — ответила она на русском языке в своем Twitter-аккаунте.

Владимир Зеленский встретился с Эмманюэлем Макроном в Париже 12 апреля. По словам Зеленского, на встрече обсуждались самые важные вопросы для украинского общества.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля. Огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

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