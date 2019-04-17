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Избитая трехкратным чемпионом КХЛ женщина рассказала о случившемся

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Избитая бывшим хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Обуховым женщина поделилась подробностями случившегося. Ее слова приводит «Бизнес Online».

Девушка рассказала, что хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд ей перекрыла другая машина. Тогда она позвонила охраннику с просьбой открыть ей другие ворота. «В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой», — вспомнила потерпевшая.

Женщина попыталась успокоить хоккеиста, но это еще сильнее разозлило его. «Он ударил меня. Я крикнула ему: "Что ты творишь?!". Он вернулся, выкинул мой телефон и ударил еще раз, при этом обзывался и матерился», — добавила она.

Об инциденте стало известно ранее 17 апреля. По итогам случившегося женщина получила ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Обухов отказался от комментариев. В казанской полиции начали проверку обстоятельств происшествия.

Обухов выступал за «Ак Барс» с 2005-го по 2011-й, а также с 2012-го по 2018 год. В его составе хоккеист стал чемпионом России (2006) и трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

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