Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы

Националистической немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) придется выплатить штраф в размере 402 900 евро из-за того, что кампании двоих ее членов на региональных выборах якобы спонсировались из Швейцарии. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Йорг Мойтен, лидер партии, и Гвидо Райль, депутат от федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, в 2016 и 2017 годах якобы получали деньги от швейцарского рекламного агентства Goal. По законам ФРГ, политики не могут получать финансирование из-за границы, и теперь партия должна выплатить полученные ее членами средства в трехкратном объеме.

Правление АдГ отрицает обвинения и считает их политически мотивированными — членов партии якобы преследуют в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года. Оба политика, обвиненных в нарушении закона, собираются выдвигать свою кандидатуру. Мойтен и Райль объяснили полученные от швейцарской компании деньги: по их словам, это компенсация за использование их фотографий.

«Альтернатива для Германии» стоит на либерально-консервативных, националистических и евроскептических позициях. Наибольшую популярность она приобрела после того, как выступила против исламизации Европы и массовой иммиграции.

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