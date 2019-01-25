Немецким националистам запретили посещать Бухенвальд

Представителей немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии» не допустили до торжественных мероприятий, посвященных памяти жертв холокоста, на территории бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд. Об этом сообщила газета Zeit.

Фолькахд Книгге, директор музейного комплекса на территории бывшего концлагеря в Тюрингии, написал в местное отделение АдГ открытое письмо, где сообщил, что членам партии запрещается посещать торжественное возложение венков в Бухенвальде.

В письме говорится, что вход для них запрещен до тех пор, «пока они не дистанцируются от антидемократических, враждебных правам человека и ревизионистских позиций», которые разделяют их партийные соратники.

В первую очередь он имел в виду главу местного отделения партии Бьорна Хёке (Björn Höcke), известного сделанными в 2017 году скандальными высказываниями о современной немецкой политике. Хёке тогда вызвал скандал, назвав мемориал Холокоста в Берлине «памятником стыду» и призвав Германию сделать «разворот на 180 градусов» в своем восприятии истории. Уже тогда ему запретили доступ в музей, расположенный в Бухенвальде.

«Господин Хёке до сих пор остается при своих убеждениях», — подчеркнул Книгге в своем письме. Он добавил, что руководству музея неизвестно о том, чтобы кто-то из местных членов АдГ открыто дистанцировался от взглядов, высказываемых Хёке.

Против АдГ недавно выступила и глава еврейской общины в Баварии Шарлотта Кноблох: выступая в парламенте федеральной земли, она заявила, что партия строит свою идеологию на «ненависти и маргинализации», а также обвинила их в умалении преступлений нацистского режима. Представители партии в ответ демонстративно покинули зал заседаний.

«Альтернатива для Германии» стоит на либерально-консервативных, националистических и евроскептических позициях. Наибольшую популярность она приобрела после того, как выступила против исламизации Европы и массовой иммиграции.

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