США заказали замену «Гарпуну» и «Томагавку»

Командование военно-морских систем ВМС США разместило заказ на разработку ракеты воздушного базирования, способной поражать одновременно морские и наземные цели, пишет Air & Cosmos.

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Французский журнал отмечает, что перспективное оружие должно заменить противокорабельную ракету Harpoon и крылатую ракету Tomahawk и предназначено для запуска с действующих самолетов F-35 Lightning II (в том числе из внутреннего отсека), F/A-18 Hornet и P-8 Poseidon, а также будущих летательных аппаратов.

Соответствующая программа создания оружия получила название OASuW (Offensive Anti Surface Warfare). Ракета должна быть готова к 2030 году.

В феврале Air & Cosmos написал, что создаваемый в России ударно-разведывательный тяжелый беспилотник С-70 «Охотник» на низкой высоте будет способен развивать скорость до 1,4 тысячи километров в час.

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