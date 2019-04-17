«Слишком сексуальная» реклама недвижимости озадачила зрителей

Dylan Behan / YouTube

Реклама частного дома в пригороде австралийского Сиднея стала вирусной в соцсетях из-за противоречивого содержания. Как пишет The Guardian, одним зрителям ролик показался слишком откровенным и грубым, а другим — достойным похвалы за необычный стиль съемки.

Герои видео — мужчина и женщина — исполняют чувственный танец под современную музыку, передвигаясь по комнатам дома. Оказавшись на кухне, мужчина усаживает женщину на стол, затем на кадрах видно, как он плывет к своей спутнице в бассейне, а потом пара оказывается в спальне.

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Ролик был сначала опубликован на YouTube-канале агентства недвижимости LJ Hooker Bankstown, но, как пишет издание, вызвал много негативных комментариев со стороны юзеров, которым не понравилось, что реклама вышла «слишком сексуальной». Агентство удалило видео и извинилось перед зрителями. «Наша компания всегда ищет новые пути для того, чтобы рекламировать наши объекты. На этот раз мы промахнулись со стратегией», — говорится в их официальном заявлении.

Однако некоторые пользователи соцсетей похвалили агентство за оригинальный подход к съемке. «Австралийское правительство должно немедленно спонсировать полнометражную версию этого романтического шпионского триллера», — написал один из комментаторов в Twitter. «Это что-то настолько ужасное, что граничит с искусством», — сделал комплимент создателям ролика другой зритель.

Сэм Надер (Sam Nader) — агент, отвечавший за производство видео, — признался, что рад такому вниманию к своему творению. По его мнению, цель рекламы — рассказать об объекте как можно большему количеству людей, и в этом случае она была достигнута.

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