Новых глав российских регионов похвалили за близость к людям и тягу к новому

Эксперты описали политический стиль, характерный как для новых, так и для старых глав регионов, участвующих в выборах в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований.

Отмечается, что фигуры всех новых губернаторов дают населению надежду на изменения и обладают собственным, а не «делегированным» рейтингом. При этом не имеет значения, является ли глава региона местным или «варягом».

Среди ключевых характеристик нового политического стиля названы сокращение дистанции между политиком и гражданами, ориентация на решение конкретных задач, личная вовлеченность в поиск решений, тяга к новому и инновациям, контроль результата, жесткая кадровая политика, способность учиться самому, осваивать новое и развивать команду.

Также, согласно опубликованным в среду, 17 апреля, данным ВЦИОМ, первые предвыборные опросы демонстрируют высокий уровень поддержки большинства действующих глав регионов.

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