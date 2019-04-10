Путин призвал власти Петербурга «по-хозяйски» потратить 10 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин призвал власти Санкт-Петербурга грамотно распорядиться средствами, выделенными на развитие инфраструктуры города из Резервного фонда правительства. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает ТАСС.

«Нужно по-хозяйски всем этим распорядиться, чтобы это дошло до людей и, главное, нужно [обеспечить] качество», — сказал глава государства на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым.

Последний в свою очередь рассказал, что выделенные 10,6 миллиарда рублей планируется направить на развитие социальной инфраструктуры. По его словам, деньги пойдут на введение в эксплуатацию 24 детских садов, четырех школ и 16 офисов врачей общей практики, включая поликлиники и женские консультации.

Врио губернатора также рассказал президенту о договоренности с РЖД построить до 2024 года шесть путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть в городе.

Путин поддержал эти планы, отметив, что в Москве такая практика уже реализуется и «очень эффективно работает».

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