Петербург получит дополнительные средства на развитие социальной сферы

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте правительства.

В ходе встречи Беглов сообщил о дисбалансе между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. Он отметил, что строители уже почти подготовили детские сады и школы, чтобы запустить их 1 сентября, но денег на их выкуп нет. «Это 17 детских садов, четыре школы, а также 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника», — рассказал глава Санкт-Петербурга. По его словам, социальная инфраструктура обходится в 10 миллиардов 642 миллиона рублей. Для восполнения дефицита обеспечения жителей города жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи, требуется 1,2 миллиарда рублей, сообщил Беглов.

Председатель правительства пообещал дать указание министерству финансов посмотреть источники для изыскания средств. «Необходимость ввода жилья в эксплуатацию параллельно с вводом социальных объектов — мы договаривались именно таким образом все и делать», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов проверил новую школу в Невском районе, которую достроили по его распоряжению. Строительство учебного заведения на проспекте Александровской Фермы должны были завершить еще в сентябре прошлого года, однако сдача объекта откладывалась. Александр Беглов обратил внимание властей на эту проблему и призвал ускорить работы.

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