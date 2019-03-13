Глава Санкт-Петербурга появился во «Вконтакте»

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл личный аккаунт во «Вконтакте», через который принимает обращения жителей города. Об этом в среду, 13 марта, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства города.

По состоянию на 13 марта поступило 574 вопроса. На 156 из них ведомства уже ответили в соцсетях. «Мои помощники, районы и комитеты Смольного уже взяли ваши обращения в работу. Ни одно из них не останется без внимания. Комментарии к моей странице будут открыты всегда. Это мой принцип. Еще раз спасибо!» — написал Беглов на своей странице 13 марта.

Число подписчиков быстро растет и через два дня после открытия аккаунта превысило 15 тысяч человек.

Самыми частыми темами обращений стали вопросы благоустройства, помощь обманутым дольщикам и развитие транспорта. Все сообщения прочитываются, среди них выделяются конкретные вопросы, обращения и жалобы, требующие ответа. Затем их распределяют по районным администрациям и профильным комитетам.

В 2017 году сообщалось, что губернатор Амурской области Александр Козлов дает региональным министрам поручения по комментариям в Instagram. Он попросил министров подписаться на его аккаунт и оперативно реагировать на комментарии пользователей.

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