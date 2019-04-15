Нижегородского губернатора оценили за открытость и стиль управления

Эксперты оценили стиль управления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Анализ работы главы региона опубликован в материале «Центра политической конъюнктуры».

Авторы исследования подчеркнули, что в общении с жителями области губернатор держится открыто, регулярно прибегая к формату прямого личного общения и не уходит от неудобных вопросов. Это отмечают в Москве, для которой важно умение новых губернаторов реализовать запрос на «новую искренность».

«При управлении проектами Никитин старается демонстрировать открытость. Функцию, как всегда в таких случаях, выполняет подключение общественности», — говорится в публикации.

Встречи и беседы с жителями региона Никитин проводит регулярно, причем делал это как до выборов, так и после, отмечают авторы материала. Эксперты оценивают позиции Никитина как «достаточно прочные»: глава региона продемонстрировал столь жесткий стиль управления и решения политических вопросов, «что его можно было бы даже причислить к категории силовиков без погон», — резюмируют эксперты.

Никитин был избран главой Нижегородской области 9 сентября 2018 года с результатом 67,75 процента голосов. До этого он почти год руководил регионом в статусе временно исполняющего обязанности губернатора.

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