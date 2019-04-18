Подмосковье расширит сотрудничество с Airbus

Один из крупнейших авиапроизводителей в мире Airbus готов расширить сотрудничество с компаниями Московской области, сообщил зампред регионального правительства Вадим Хромов по итогам первого дня роуд-шоу во Франции. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 18 апреля.

Подмосковная делегация посетила завод Airbus в Тулузе, осмотрела участок сборки А-380, А-350, А-320, а также цех, где проводят испытания новых самолетов.

«Мы обсудили вопросы российских поставщиков комплектующих и кооперацию с производителями компонентов. Компания уже имеет крайне тесные связи с Центральным аэрогидродинамическим институтом в Жуковском, уже ведется много работ по заказу Airbus», — рассказал Хромов.

По его словам, порядка 20 региональных компаний заинтересованы в сотрудничестве с Airbus. Обсуждение этого вопроса продолжится в рамках авиасалона МАКС, добавил он.

В свою очередь, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тулузы Жак Лопес и Ласо заявил, что французские предприниматели готовы к сотрудничеству по ряду направлений. Накануне он анонсировал их визит в Подмосковье, однако точная дата пока не определена.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости увеличения инвестиционных потоков.