Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

На металлолом отправятся два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», а также четыре атомных подводных лодки К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

На утилизацию судов потратят 2,7 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы уйдет на работы по разборке атомной подлодки «Подольск», которые обойдутся в 975 миллионов рублей.

«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» были разработаны в 70-х годах в рамках проекта 1144 «Орлан» и прослужили более 30 лет. Эксперты отмечают, что после этого срока корпус и основные системы изнашиваются, поэтому тратить большие деньги на ремонт и перевооружение судов бессмысленно.

Четыре утилизированных субмарины заменят на атомные подводные лодки стратегического назначения проектов «Борей» и «Ясень».

«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» вывели из состава флота в конце 90-х годов. Все это время они стояли в законсервированном состоянии. В 2010 году были выделены деньги на их модернизацию, однако ремонт так и не начали. Два других крейсера серии «Орлан» — «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» — будут модернизированы и продолжат службу в составе ВМФ России.

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