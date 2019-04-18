В редакцию «Росбалта» пришли с обысками

Группа сотрудников Московского уголовного розыска МВД России пришла в московскую редакцию «Росбалта». Об этом сообщается на сайте агентства.

Сотрудники явились в здание 18 апреля утром, работа в офисе в результате обысков была сорвана. «По словам старшего группы, представившегося полковником МВД России Акимовым, в рамках некоего уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе "Росбалта"», — говорится в сообщении.

По данным агентства, всего от МВД к ним пришли семь сотрудников. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные в московской редакции. Сотрудникам агентства пока не сообщили, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия в офисе.

Как отметил главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов радиостанции «Говорит Москва», что у него также на данный момент нет информации о том, с каким уголовным делом связаны обыски в редакции.

«Адвокат еще не встретился с теми сотрудниками МВД, которые сегодня приехали в 09:30 к нам в офис. То, что нам известно: они хотят провести какие-то следственные действия (они даже не начали их проводить) в рамках некоего уголовного дела», — сообщил он. По словам Ульянова, в редакции находятся более семи человек от МВД, «они встречают сотрудников и со всеми общаются на входе».

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