Опровергнут миф о расточительности молодежи

Аналитики британского подразделения марки Renault опровергли стереотип о расточительности молодежи с помощью подсчета трат ее представителей на завтраки и кофе в модных заведениях. Результаты исследования приводит The Independent.

Выяснилось, что люди в возрасте от 18 до 34 лет намного бережливее, чем о них принято думать. В среднем они тратят около 5,56 фунта стерлингов (менее 500 рублей) в неделю на кофе — этого им хватает примерно на две чашки. Более того, эта сумма на 14 процентов меньше той, что тратят на напиток люди 35-44 лет (6,43 фунта — около 550 рублей).

Помимо этого, люди среднего возраста тратят на 140 фунтов (свыше 11 тысяч рублей) в год больше на прохладительные напитки, ланчи и еду на вынос. Исследование также показало, что более половины молодых людей приносят на работу обед из дома.

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«Мы пришли к выводу, что молодые покупатели вовсе не легкомысленны. Они не расстаются со своими кровно заработанными деньгами с такой легкостью, как кажется на первый взгляд», — прокомментировал глава подразделения Бен Флетчер.

Эксперты подсчитали, сколько на кофе тратят люди из старшей возрастной группы. Так, бэби-бумеры (родившиеся в период с 1946 по 1964 годы) готовы потратить 4,14 фунта (около 350 рублей) в неделю.

В ноябре прошлого года ученые Северо-Западного университета в Чикаго, США, нашли объяснение пристрастию людей к черному кофе. Выяснилось, что любовь к этому напитку противоестественна с точки зрения эволюции, поскольку все млекопитающие воспринимают горький вкус в качестве предупреждения о содержании в продукте опасных для жизни веществ.

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