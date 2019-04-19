Девушка обнаружила пугающее послание о трупе на дне ящика стола

Пользователи Reddit заинтересовались надписью на дне ящика стола, даром отданного в один из магазинов. Фото сообщения опубликовала в Facebook пользовательница Kris Hilty.

Надпись внутри ящика гласила: «Правда внизу», отсылающие к надписи с его обратной стороны: «Труп находится в 27.609060, —81.206876». Юзеры соцсети предположили, что цифры — это координаты, и проверили их с помощью Google. Координаты указали на точку в американском штате Флорида. Так как рядом находится одна из баз ВВС США, некоторые люди высказали теорию, что указанная точка на карте находится на контролируемой военными территории.

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Эту догадку подтвердил один из пользователей Reddit, который рассказал, что якобы связался с местной полицией и выяснил у них, что координаты указывают на местность, принадлежащую военной базе. По словам юзера, полицейским понадобится время, чтобы получить разрешение войти на военную территорию, но они, скорее всего, доведут это дело до конца. «Их участок находится в зоне поражения, если в указанной точке заложена бомба, поэтому им стоит проверить, что там спрятано, если они не хотят взорваться», — объяснил пользователь мотивацию стражей порядка.

Пока достоверно не известно, куда ведут указанные на дне ящика координаты, но комментаторы на Reddit намерены довести дело до конца. Однако некоторые предположили, что надпись может оказаться шуткой. «Какой-нибудь странный ребенок мог написать это», — заключил Flailing_Uterus.

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